Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 16-го тура
С 26 по 29 ноября пройдут матчи 16-го тура Украинской Премьер-лиги. Этот тур откроет второй круг чемпионата, сообщает УНИАН.
Расписание матчей
26 ноября
19.30. "Мариуполь" - "Львов"
Трансляция - "Футбол 1"
27 ноября
14.00. "Минай" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Черноморец" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Днепр-1" - "Ворскла"
Трансляция - УНИАН ТВ
28 ноября
14.00. "Ингулец" - "Шахтер"
Трансляция - "Футбол 1"
17.00. "Рух" - "Металлист 1925"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Колос" - "Верес"
Трансляция - "Футбол 1"
29 ноября
19.30. "Александрия" - "Заря"
Трансляция - телеканалы "Футбол"
УПЛ: перед 16-м туром
- После 15 туров "Динамо" и "Шахтер" набрали по 38 очков. Киевляне впереди за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Далее идут "Ворскла" и "Днепр-1", у которых по 31 очку.
- Главным аутсайдером турнира является "Мариуполь" - он идет последним с 7 очками.
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик, который забил 10 голов.