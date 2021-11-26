Украинская Премьер-лига: где смотреть матчи 16-го тура

С 26 по 29 ноября пройдут матчи 16-го тура Украинской Премьер-лиги. Этот тур откроет второй круг чемпионата, сообщает УНИАН.

Расписание матчей

26 ноября

19.30. "Мариуполь" - "Львов"

Трансляция - "Футбол 1"

27 ноября

14.00. "Минай" - "Динамо"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Черноморец" - "Десна"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Днепр-1" - "Ворскла"

Трансляция - УНИАН ТВ

28 ноября

14.00. "Ингулец" - "Шахтер"

Трансляция - "Футбол 1"

17.00. "Рух" - "Металлист 1925"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Колос" - "Верес"

Трансляция - "Футбол 1"

29 ноября

19.30. "Александрия" - "Заря"

Трансляция - телеканалы "Футбол"

УПЛ: перед 16-м туром