Британия перебросит войска в Германию на фоне угрозы России

Великобритания планирует перебросить часть войск и сотни единиц техники в Германию на случай военной угрозы от России. Об этом пишет Financial Times﻿.

Об этом заявил командующий сухопутными войсками, генерал-лейтенант Ральф Вуддисс.

"Я делаю особый акцент на Германии, куда мы выдвинем значительное число нашей бронетехники, чтобы можно было двигаться быстрее, если она понадобится где-нибудь на сухопутной части континента" , — cказал Вуддисс.



По его словам, Лондон создаст новые военные базы не только в Германии, но и в Кении и Омане. Эти объекты помогут Британии подготовиться к возможным вооруженным конфликтам.

По информации Financial Times, новые подразделения будут включать танки Challenger 3, бронетранспортеры Boxer, технику для обезвреживания мин, беспилотники и артиллерию.