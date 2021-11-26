Феномен надежности: Volvo 740 проехала более 1,5 млн км

Автомобили марки Volvo славятся не только своими системами безопасности, но и очень высоким уровнем надежности, сообщает 24 Канал.

При должном техническом обслуживании любой автомобиль способен служить очень долго и радовать своего хозяина. Яркий пример – Volvo 740 на которой ее владелец ездит уже более 30 лет.

Житель американского штата Миссури за все это время проехал на своем Volvo 740 более одного миллиона миль (1,6 млн км) и не собирается менять свой автомобиль. Машина находится в адекватном для своего возраста и пробега состоянии и никогда не попадала в ДТП.

Мелкие работы по обслуживанию американец делает сам и очень ценит простоту и надежность своего Volvo 740. Это также одна из причин, почему он не хочет избавляться от автомобиля с таким большим пробегом.