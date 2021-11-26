Кабмин не отстранил от работы никого из своих невакцинированных сотрудников

Кабмин не отстранил от работы ни одного из 11 невакцинированных работников своего Секретариата.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Українські новини﻿".

"По информации Департамента кадрового обеспечения Секретариата Кабинета Министров, по состоянию на 23.11.2021 в Секретариате Кабинета Министров и среди членов Кабинета Министров отстраненных от работы лиц нет ", - говорится в ответе на запрос агентства.

Напомним, в Украине с 8 ноября действует обязательная вакцинация от коронавируса для педагогов и госслужащих. За отказ от вакцинации уже начали отстранять от работы.

