Нарушение осанки делает живот большим

Нарушение осанки приводит к сильному нарушению формы живота, главные нарушения осанки относящиеся к этом это: верхний и нижний перекрестные синдромы, сообщает Здоровьесберегающий канал.

Верхне-плечевой перекрестный синдром, то есть шейно-плечевой возникает при дисбалансе мышечного тонуса верхних и нижних фиксаторов плечевого пояса. Возникает сутулость, голова выдвигается вперед, нижние ребра и таз стягиваются, заставляя центр живота проваливаться внутрь, минимизируя прогиб нижней части спины и при этом низ живота выпячивается.

Нижне-перекрестный синдром, то есть тазовый возникает при дисбалансе мышечного тонуса между расположенными в области таза сгибателями и разгибателями туловища. Из-за сидячего образа жизни угол наклона таза увеличивается, уводя при этом ягодицы назад, а грудь вперед и вверх. Мышцы живота при это расслабляются, перенося нагрузку на нижнюю часть спины. Результат - вываливающийся живот и хронические боли в пояснице.

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