Цены на нефть упали до минимума за четыре недели

Цены на нефть ускорили падение в ходе торгов в пятницу, опустившись до минимальных отметок почти за четыре недели, на фоне решения ряда стран продавать сырье из резервов, а также тревог по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового штамма коронавируса, сообщает Интерфакс.

Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:35 в пятницу составила $77,46 за баррель, что на $4,78 (5,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $72,85 за баррель, что на $5,16 (6,62%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

ОПЕК ожидает, что избыток предложения на нефтяных рынках в декабре будет составлять 400 тыс. баррелей в сутки, и прогнозирует его увеличение до 2,3 млн баррелей в сутки в январе и 3,7 млн баррелей в сутки в феврале в случае, если страны-потребители продолжат продавать нефть из резервов.