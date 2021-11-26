ДТП в Харькове: водитель фуры со щебнем был пьян

Водитель грузовика MAN, обвиняемый в смертельном ДТП на окружной дороге Харькова, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По информации Нацполиции, мужчина ехал на красный сигнал светофора.

Водитель уже задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Спикер Харьковского горсовета Ольга Мирошниченко сообщила "Суспільному", что двое из пострадавших получили ушибы и после осмотра покинули больницу, еще двое мужчин пока остаются в больнице.

Один из госпитализированных находится в отделении нейрохирургии, а водитель грузовика получил рану в области локтевого сустава. Он находится под стражей полиции.

Напомним, 25 ноября на окружной дороге Харькова произошла авария, столкнулись грузовик MAN и легковой автомобиль Chevrolet. После столкновения грузовик опрокинулся на дорогу, где в это время находился автомобиль такси Renault Logan.

В результате ДТП 49-летний водитель такси и двое его пассажиров – 49-летняя женщина и трехлетняя девочка погибли на месте.