Новинский прокомментировал вероятность введения санкций против него
Уже в ближайшие дни Банковая может пойти на эскалацию конфликта с Ринатом Ахметовым. С этой целью на следующей неделе на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут быть введены санкции против нардепа Вадима Новинского – бизнес-партнера Ахметова по "Метинвесту", сообщает Апостроф.
Стоит отметить, что основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. Как рассказали информированные источники, не исключено, что введение санкций может закончиться введением на "Метинвест" временной администрации со стороны Офиса президента.
В свою очередь, Вадим Новинский прокомментировал вероятность введения санкций против себя.
"Я ничего не боюсь, я боюсь только Бога. Санкций я точно не боюсь. Я уверен в своей правоте и точно знаю, что ничего противозаконного не совершаю. Санкции могут вносить некий дискомфорт, но ничего страшного — проживем и с этими санкциями. Если власть думает, что нас такими угрозами можно запугать, то она глубоко ошибается. Никто не будет брать под козырек, когда власти что-то взбредёт в голову", - заявил Новинский.