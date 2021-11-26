Новинский прокомментировал вероятность введения санкций против него

Уже в ближайшие дни Банковая может пойти на эскалацию конфликта с Ринатом Ахметовым. С этой целью на следующей неделе на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут быть введены санкции против нардепа Вадима Новинского – бизнес-партнера Ахметова по "Метинвесту", сообщает Апостроф.

Стоит отметить, что основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. Как рассказали информированные источники, не исключено, что введение санкций может закончиться введением на "Метинвест" временной администрации со стороны Офиса президента.

В свою очередь, Вадим Новинский прокомментировал вероятность введения санкций против себя.