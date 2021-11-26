Нидерланды ввели временный запрет на полеты из Южной Африки

Власти Нидерландов заявили о временном запрете въезда в страну туристов из Южной Африки. Она начнет действовать сегодня, с 12:00 (с 13:00 по Киеву), пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

"С 12:00 будет действовать запрет на полеты в Нидерланды из стран Южной Африки. Власть приняла такое решение в ответ на недавно обнаруженный новый вариант коронавируса в африканских государствах" , - говорится в сообщении.

Кроме того, южную часть Африки добавили в список так называемых «территорий очень высокого риска» (very high-risk area), по прибытии которых необходимо пройти обязательную самоизоляцию.

Вместе с тем указано, что в Нидерланды все же должны прибыть два авиарейса из Южной Африки.

Власти отмечают, что нового штамма коронавируса в стране еще не обнаружено.

"В то же время мы знаем из других вариантов, насколько быстро может распространиться болезнь, поэтому мы должны максимально замедлить появление этого штамма" , - добавляют в сообщении.

Напомним, в Южной Африке подтвердили 53 случая нового штамма коронавируса B.1.1.529, но эксперты опасаются, что реальных случаев заражения может быть больше.

После чего, в частности, в Великобритании, Сингапуре, Германии, Израиле и Чехии ввели ограничения на въезд некоторых туристов из стран Южной Африки.