COVID-сертификат уже можно скачать в PDF
Мобильное приложение "Дія" уже позволяет скачать сертификат о COVID-вакцинации в PDF-формате.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Он отметил, что ранее это сделать было возможно только на портале.
"Сделали это для вашего удобства, так как посещение центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивают сертификат с портала, делают скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", - написал министр.