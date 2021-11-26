Mastercard объявила о снижении ставок интерчейнджа в Украине

Компания Mastercard с 26 ноября вводит в действие новые меньшие размеры межбанковских ставок (интерчейндж) в Украине согласно решению Антимонопольного комитета (АМКУ), сообщает Экономическая правда.

"Новые размеры межбанковских ставок распространяются на безналичные операции по картам Mastercard в Украине в торгово-сервисной сети как в физических торговых точках, так и в электронной коммерции для физических лиц", - говорится в пресс-релизе компании.

Справка. Комиссии интерчейндж – комиссии, уплачиваемые банком-эквайром в пользу банка-эмитента при осуществлении безналичных расчетов в торгово-сервисной сети.

В Mastercard напомнили, что разрешение на введение в действие уменьшенных ставок интерчейндж АМКУ предоставило 11 ноября 2021 года.

"Согласно решению АМКУ, первый этап снижения ставок интерчейндж до уровня не более 1,2% должен состояться со следующего рабочего дня после истечения 14 календарных дней после даты получения разрешения АМКУ, а значит – 26 ноября 2021 года" , - объясняют в компании.

Дальнейшее снижение предельных ставок интерчейндж состоится в июле 2022 и 2023 годов, согласно следующему графику, согласованному АМКУ:

с 26.11.2021 – не более 1,20%;

с 01.07.2022 – не более 1,00%;

с 01.07.2023 – не более 0,90%.

"Сохранение рыночного подхода к определению размера ставок интерчейндж в Украине очень важно для дальнейшего развития платежного рынка и безналичной экономики.

Мы приветствуем решение АМКУ и одобрение им предложенного поэтапного графика понижения ставок интерчейндж. С сегодняшнего дня мы вводим в действие пониженные ставки интерчейндж в Украине в рамках первого этапа, и продолжим поэтапное снижение в 2022-2023 гг. Мы надеемся, что такой подход будет стимулировать дальнейшее развитие сети приема и безналичные расчеты", – заявила генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Напо﻿минаем:

Антимонопольный комитет разрешил платежным системам Mastercard и Visa выполнить меморандум об уменьшении межбанковской ставки.

Антимонопольный комитет возбудил дело о предоставлении разрешения компаниям Mastercard и Visa на выполнение меморандума по НБУ по снижению межбанковских ставок (интерчейндж).

НБУ совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины – соответствующий меморандум подписали представители Нацбанка, Visa и Mastercard.

Из-за меморандума между Нацбанком, Visa и Mastercard, предполагающего снижение ставок интерчейндж, вскоре размер кэшбека может значительно сократиться.

В Антимонопольном комитете ранее раскритиковали идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейнджа.