Электромобили Nio выйдут на рынки ещё пяти стран Европы

Компания Nio является одним из амбициозных китайских конкурентов Tesla, которые полны решимости осваивать европейский рынок уже сейчас. Электромобили уже заняли 12,7 % рынка новых машин в 18 крупнейших странах Европы. Через год Nio планирует наладить продажи не только в Норвегии, но и ещё пяти странах Европы, сообщает 3Dnews.

Соответствующие заявления, как поясняет Nikkei Asian Review, на квартальной отчётной конференции сделал основатель и глава компании Уилльям Ли (William Li). В Норвегии, где продукция марки уже предлагается, каждый четвёртый участник пробных поездок в итоге совершал покупку электромобиля, и этот показатель значительно выше, чем в Китае. К концу 2022 года Nio выйдет на рынок ещё как минимум пяти европейских стран, не считая Норвегии.

По данным статистики, в Европе в третьем квартале было продано 303 273 электромобиля, на 57 % больше, чем годом ранее. Доля электромобилей в структуре продаж новых транспортных средств за это время удвоилась.

Компания Nio в третьем квартале отгрузила 24 439 электромобилей, удвоив показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В четвёртом квартале производитель рассчитывает продать от 23 500 до 25 500 электромобилей. Компания вынашивает планы наращивания производственных мощностей. В Китае уже монтируется оборудование в здании нового завода Nio, продукцию он начнёт выдавать в третьем квартале следующего года.

Электромобили Nio имеют особенность компоновки — расположенная в районе днища тяговая батарея может быстро заменяться на заряженную на специальных станциях всего за пять минут при помощи роботизированных манипуляторов. Процедура замены батареи на заряженную существенно сокращает затраты времени на пополнение заряда на традиционных станциях, но тарифицируется иначе. Как правило, автопроизводители взимают с владельцев электромобилей, пользующихся такой услугой, своего рода абонентскую плату. При этом ничто не мешает автовладельцу заряжать тяговую батарею электромобиля Nio традиционным способом.