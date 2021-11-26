Зеленский заявил о готовящемся госперевороте с участием Ахметова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся с участием россиян и Рината Ахметова на 1-2 декабря попытке госпереворота, сообщает Интерфакс-Украина.
"У меня есть информация, что первого числа в нашем государстве будет государственный переворот. Мне кажется, это интересная информация", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины".
"У нас есть несколько агентурной информации, у нас есть даже звуковая информация для представителей Украины, скажем так, с представителями России обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будет привлечено миллиард долларов", - сказал он.
При этом президент подчеркнул, что бизнесмена Рината Ахметова "подставляют".
"Я считаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украины. Считаю, что он начав её, к сожалению, это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины", - заключил Зеленский.