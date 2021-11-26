Экс-тренер "Динамо" высказался о жеребьевке плей-офф ЧМ

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф отбора к ЧМ-2022, сообщает УНИАН.

"Я бы хотел, чтобы Украине выпала Шотландия. Не Италия, даже несмотря на ее нынешнее состояние. Все равно Италия есть Италия. И не Португалию. Нужно обойти Италию и Португалию" , - сказал Сабо.

- Правильно, что Украину и Россию разводят во время жеребьевки?

- Правильно. Зачем нам Россия? Эти б###и, что они делают? Вы посмотрите. Этот Путин с ума сошел что ли? Я не политик, но нужно сделать наши границы такими сильными, чтобы ни одна муха не пролетела. Все деньги, что воруют миллиардеры, нужно давать на вооружение, чтобы наши дети жили спокойно. Не нужно с ними (русскими - прим.ред.) играть, - добавил Сабо .

Напомним, что жеребьевка плей-офф отбора к ЧМ-2022 начнется 26 ноября в 18:00.

Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить