Зеленский объяснил, почему не одобрил операцию по "вагнеровцам"

Владимир Зеленский рассказал, почему он не одобрил операцию по вагнеровцам. План, подчеркнул президент, был непродуманным и грозил проблемами в отношениях с Турцией, сообщает 24 Канал.

Глава государства подчеркнул, что операцию по бойцам ЧВК "Вагнера" предложил тогдашний глава ГУР Василий Бурба.

Зеленский отметил, что в плане его насторожило то, что самолет Турецких авиалиний, на котором должны были лететь вагнеровцы из Минска в Стамбул, должны были посадить в Киеве.

"У меня был вопрос – Эрдоган должен знать? Нет. Я сказал, что хочу знать, это самолет, в котором будут обычные люди – более 100 человек, а когда вы предлагаете сажать самолет в Украине, а если его захватят боевики? Могут ли такое сделать? Да", – пересказал свой разговор с Бурбой президент.

Именно после этого Зеленский сказал, что считает, что это – не украинская операция.

"Не меня, а Украину пытались втянуть в большой скандал с Эрдоганом. Он бы нам никогда этого не простил", - заявил Зеленский.

Он сказал, что обсуждает с Эрдоганом "такие вещи" за закрытыми дверями, что никогда бы "не въехал в эту стену".