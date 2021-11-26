Радуцкий назвал количество детских COVID-смертей в Украине

В Украине за все время пандемии заболели коронавирусной болезнью более 150 тысяч детей, умерли - более 50. Об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает Корреспондент.

По его словам, по статистике, среди всех больных коронавирусной болезнью около 10% составляют несовершеннолетние. Кроме того, с распространением штамма Дельта значительно возросло количество детей, которых приходится госпитализировать.

"По информации СНБО, на сегодня двумя дозами привито 70 тысяч детей, одной – почти 50 тысяч" , - сообщил Радуцкий.

Он отметил, что для того, чтобы вакцинировать ребенка, нужно обратиться к педиатру или семейному врачу, проверить, прошел ли он все прививки, согласно Национальному календарю прививок.

"Прививка в пункте вакцинации проводится только в присутствии родителей" , - подчеркнул Радуцкий.

Он напомнил, что в Украине разрешена вакцинация детей от 12 лет вакциной Pfizer-BioNTech.