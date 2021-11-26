Бурба разглашает секретную информацию по "вагнеровцам" – Зеленский

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василий Бурба разглашает секретную информацию про спецоперацию по "вагнеровцам", чем нарушает законодательство. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сейчас, когда все это (спецоперация по вагнеровцам – ред.) в прошлом, я могу говорить про это. Потому что Бурба и другие говорят открыто про то, про что они не имеют права разглашать. Я считаю, что это нарушение законодательства – разглашение секретной информации", – сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

Зеленский вновь заявил, что в операцию по "вагнеровцам" "мы были втянуты" .

"Это была операция под названием "Бурба", которая, слава Богу, уже завершилась", – сказал президент.

По его словам, он намеревался уволить Бурбу, поскольку разведчики не очень хорошо о нем отзывались.

Зеленский заявил, что "скептически относится к этому человеку" и сообщил, что во время операции по разгону Майдана Бурба, будучи сотрудником СБУ, руководил блокированием транспорта. Несмотря на это, он занял должность руководителя разведки и остался на ней.

При этом, президент заявил, что не располагал всей информацией о проведении операции по "вагнеровцам".