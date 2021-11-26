В Украине медицинские профессии признаны наиболее опасными

Почти 74% пострадавших в результате несчастного случая во время исполнения должностных обязанностей по итогам трех кварталов 2021 года являются работниками отрасли здравоохранения, сообщает Depo.ua.

В течение девяти месяцев 2021 года фонд зарегистрировал 9 861 пострадавшего в результате несчастных случаев/острых профессиональных заболеваний на производстве. Из них 7 270 человек являются работниками учреждений здравоохранения, из которых 7 105 пострадали в результате инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2.

Также среди пострадавших в результате несчастных случаев всех видов за этот период больше всего медицинских сестер и братьев – 1 968 человек. А среди самых опасных профессий - семейные врачи (609 пострадавших), младшие медицинские сестры и братья по уходу за больными (554), младшие медицинские сестры и братья (461) и медицинские сестры и братья стационара (374).

В ведомстве добавили, что похожее распределение наблюдалось также по итогам 2020 года. В то время как до начала пандемии медицинские профессии не входили в перечень наиболее опасных.