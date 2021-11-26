Топ-5 растений, которыми можно украсить дом к Новому году

Елка является самым главным символом Нового года и Рождества. Однако дом в период праздников можно украсить не только этим деревом.

Можжевельник

Ветви хвойного растения – можжевельника – могут заменить традиционные еловые и сосновые. Кроме того, из них можно сделать красивый новогодний венок, а аромат от веток можжевельника порадует жильцов и гостей дома. Для домашнего разведения садоводы рекомендуют выбирать можжевельник китайский.

Туя

На первый взгляд отдельные веточки туи и можжевельника могут быть похожи. Туя относится к семейству кипарисовых. Деревце можно выращивать в домашних условиях с соблюдением определенных правил. А мини-туя сможет заменить маленькую елку в интерьере, если украсить ее гирляндами. Также из веток дерева делают новогодние венки.

Остролист

Остролист – традиционный атрибут западного Рождества. Ветками этого дерева обычно украшают дома, также их выбирают для создания новогодних венков. Его глянцевые зеленые листья выглядят ярко и необычно.

Самшит

Вечнозеленое растение самшит может стать заменой мини-елки в новогоднем интерьере. Для домашнего выращивания подходят три сорта самшита: обыкновенный, мелколистный или болеарский.

Пуансеттия

Пуансеттию называют "рождественской звездой". Это растение часто используют для декора праздничного стола или в виде новогодних венков на Западе. Сейчас растение пришло и в российские интерьеры, а горшки с пуансеттией можно найти в крупных гипермаркетах.