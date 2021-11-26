Зеленский не намерен увольнять Ермака с поста главы ОП
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается увольнять руководителя Офиса президента Андрея Ермака, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я считаю, что нецелесообразно терять мощного человека только потому, что господину Петру (пятый президент, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко – Ред) он не нравится", - заявил он в ходе пресс-марафона "30 вопросов к президенту Украины".
По словам Зеленского, с Ермаком разговаривает
"руководство разных государств, главы аппаратов разных президентов".
Он напомнил, что Ермак возвращал в Украину незаконно удерживаемых Россией людей.
"Он возвращал моряков, он занимался обменом, он действительно вместе с коллегами провел, считаю, очень важные операции. Более 100 человек были возвращены после нашей "нормандской" встречи", - отметил глава государства.