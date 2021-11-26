Зеленский не намерен увольнять Ермака с поста главы ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается увольнять руководителя Офиса президента Андрея Ермака, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что нецелесообразно терять мощного человека только потому, что господину Петру (пятый президент, лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко – Ред) он не нравится" , - заявил он в ходе пресс-марафона "30 вопросов к президенту Украины".

По словам Зеленского, с Ермаком разговаривает "руководство разных государств, главы аппаратов разных президентов".

Он напомнил, что Ермак возвращал в Украину незаконно удерживаемых Россией людей.