Mercedes анонсировал электромобиль с запасом хода 1000 км

Концептуальный электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX "засветился" на новой официальной фотографии. Один из руководителей компании подтвердил, что мировая премьера новинки состоится 3 января 2022 года, сообщает РБК-Украина.

Немецкий автопроизводитель впервые анонсировал электромобиль еще в конце 2020 года, а в июле опубликовал его второе изображение. Член правления Daimler AG Маркус Шефер в своем LinkedIn поделился третьим тизером автомобиля, а также объявить некоторые новые подробности о нем.

С запасом хода 1000 км: Mercedes-Benz анонсировал свой самый необычный электромобиль

По словам Шефера, Vision EQXX – это компактный электромобиль, который сможет в реальных условиях проезжать до 1000 км без подзарядки. Он добавил, что новинка сможет продемонстрировать очень скромный расход энергии по трассе.

С запасом хода 1000 км: Mercedes-Benz анонсировал свой самый необычный электромобиль

Vision EQXX также получит рекордно низкий коэффициент лобового сопротивления. Новое фото говорит нам о том, что Mercedes-Benz Vision EQXX получит светодиодные фары, соединенные линией дневных ходовых огней. Немецкий автопроизводитель пока держит в секрете возможное появление серийной версии смелого концепт-кара. Но даже если этого не произойдет, то технологии, дебютировавшие в Vision EQXХ, точно пропишутся на будущих серийных электромобилях бренда.

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