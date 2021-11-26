Место рождения Усика изменили на неизвестное село

На авторитетном боксерском ресурсе BoxRec внезапно изменилось место рождения чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO Александра Усика. Вместо Симферополя, где украинец появился на свет в 1987 году, сейчас значится село Шипинцы, сообщает Обозреватель.

Этот населенный пункт находится в Черновецкой области, проживает в нем около 3000 человек.

Карточка Александра Усика на авторитетном сайте. Источник: BoxRec

Такой казус удивил промоутера нашего супертяжеловеса – Александра Красюка. В интервью сайту Sport 24 он высказал свою версию, как такое могло случиться.

"Честно говорю, не знаю... Там раньше стоял Симферополь. Но после 2014 года возле Симферополя появился российский флажок. Мы обратились к BoxRec с просьбой поменять.

Но доступ к сайту BoxRec имеют и что-то менять могут агенты боксеров со всего мира. Поэтому после того, как мы изменяли, кто-то менял обратно. А вот про Шипинцы впервые вижу", – признался Красюк .

Усик и Красюк после боя с Джошуа. Источник: Instagram

В свое время похожая история случилась с еще одним хорошо известным украинским боксером Сергеем Деревянченко, который родился в Феодосии. Ему также на сайте возле крымского города поставили российский флаг, хотя сам он был против этого. В итоге теперь местом его рождения значится просто Украина.