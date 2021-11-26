Вопрос разделения "Укрнафты" не решен — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, что вопрос разделения "Укрнафты" между НАК "Нафтогаз Украины" и компаниями олигарха Игоря Коломойского не решен, сообщает Новое время.
"Разделение "Укрнафты" не осуществлено. Я знаю, что это выход из сложной судебной ситуации. Мне лично это докладывал [экс-глава "Нафтогаза" Андрей] Коболев… Все говорили, что там есть задолженность НАК "Нафтогаза" перед "Укрнафтой". Кто-то же сделал так, что Игорь Валерьевич является партнером с государством в "Укрнафте". Это было еще до нас, и это было еще до моего предшественника, насколько мне известно. Вопрос разделения был давно. Вопрос этот не решен", — заявил Зеленский.
По словам Коболева и нынешнего главы НАК Юрия Витренко, если не провести разделение "Укрнафты",
"есть большая вероятность, что компании, владеющие акциями "Укрнафты", могут выиграть суд, потому что государственная задолженность была очень велика", сказал президент.
"Несколько миллиардов, мне кажется, использовано газа, и не уплачены были деньги от НАКа "Укрнафте". Я знаю, что у нас нет денег на сегодняшний день в бюджете платить кому-либо, включая компании Коломойского. Мы это не можем себе допустить и вообразить", — подчеркнул президент.
Он также сказал, что у него нет "никаких союзнических разговоров" с Коломойским. По словам Зеленского, в последние два года они не общались.
НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами ПриватБанка — около 42% акций.
В "Нафтогазе" заявляли, что переговоры о разделении активов "Укрнафты" могут завершиться до конца года.
"В случае недостижения договоренности по разделу активов Укрнафты между ее акционерами до конца 2021 года, "Нафтогаз" будет поддерживать назначение нового председателя правления "Укрнафты". В этом случае новый руководитель сможет улучшить работу компании и способствовать цивилизованному разделению активов. В случае же успешного достижения договоренности по разделению активов Укрнафты до конца 2021 года и ее формализации в ближайшие месяцы новый руководитель сможет обеспечить эффектность работы компании после разделения", — заявили в НАК.