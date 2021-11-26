Вопрос разделения "Укрнафты" не решен — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, что вопрос разделения "Укрнафты" между НАК "Нафтогаз Украины" и компаниями олигарха Игоря Коломойского не решен, сообщает Новое время.

"Разделение "Укрнафты" не осуществлено. Я знаю, что это выход из сложной судебной ситуации. Мне лично это докладывал [экс-глава "Нафтогаза" Андрей] Коболев… Все говорили, что там есть задолженность НАК "Нафтогаза" перед "Укрнафтой". Кто-то же сделал так, что Игорь Валерьевич является партнером с государством в "Укрнафте". Это было еще до нас, и это было еще до моего предшественника, насколько мне известно. Вопрос разделения был давно. Вопрос этот не решен", — заявил Зеленский.

По словам Коболева и нынешнего главы НАК Юрия Витренко, если не провести разделение "Укрнафты", "есть большая вероятность, что компании, владеющие акциями "Укрнафты", могут выиграть суд, потому что государственная задолженность была очень велика" , сказал президент.

"Несколько миллиардов, мне кажется, использовано газа, и не уплачены были деньги от НАКа "Укрнафте". Я знаю, что у нас нет денег на сегодняшний день в бюджете платить кому-либо, включая компании Коломойского. Мы это не можем себе допустить и вообразить", — подчеркнул президент.

Он также сказал, что у него нет "никаких союзнических разговоров" с Коломойским. По словам Зеленского, в последние два года они не общались.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Игорем Коломойским и другими бывшими акционерами ПриватБанка — около 42% акций.

В "Нафтогазе" заявляли, что переговоры о разделении активов "Укрнафты" могут завершиться до конца года.