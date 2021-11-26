Зеленский назвал виновных в потере Крыма и Донбасса

Президент Владимир Зеленский считает бывшего секретаря Совета нацбезопасности Александра Турчинова человеком, потерявшим Крым, а пятого президента Петра Порошенко – человеком, потерявшим Донбасс, сообщает Украинская правда.

"О вопросе Демченко (Руслан Демченко – экс-замминистра иностранных дел времен Януковича, соавтор "Харьковских соглашений", назначенный в 2020 году первым заместителем секретаря СНБО – ред.) или о вопросе потери Крыма. Ну, давайте честно – господин Турчинов рассматривается – я его не виню – как один из тех людей, которые потеряли Крым, а господин Порошенко – один из таких людей, которые потеряли Донбасс – вот и все. Это мое мнение. Мнение" , - заявил глава страны во время пресс-марафона. ﻿

Президент выразил уверенность, что такого же мнения придерживается "большинство общества".