Презентация песни на сцене состоится в пятницу,26 ноября, в Сиэтле в рамках гастролей по США, сообщает Корреспондент.

Украинский певец Макс Барских выпустил новый клип на песню Tequila Sunrise. Ролик сразу появился на всех площадках исполнителя. В клипе Макс предстал в сексуальном образе и станцевал "грязные" танцы на столе в полуночной обстановке ресторана. Также ролик удивил балетом с множеством танцоров, которые исполняли пикантные движения.

"Этот танец когда-нибудь закончится, но пока звучит музыка, мы рядом…" , - написал Барских в Instagram.

Режиссер клипа Алан Бадоев сказал, что певцу пришлось "обнажить свои чувства".

Менее, чем за сутки ролик набрал около 25 тысяч просмотров.



