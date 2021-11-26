В Кремле ответили на слова Зеленского о госперевороте

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об участии граждан РФ в подготовке госпереворота, сообщает ТАСС.

"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", - сказал представитель Кремля, комментируя слова президента Украины о якобы имеющем место участии РФ в соответствующих планах.