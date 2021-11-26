В Кремле ответили на слова Зеленского о госперевороте
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского об участии граждан РФ в подготовке госпереворота, сообщает ТАСС.
"У России не было никаких планов принимать участие. Россия никогда не занимается вообще такими делами", - сказал представитель Кремля, комментируя слова президента Украины о якобы имеющем место участии РФ в соответствующих планах.
Напомним, Зеленский на пресс-конференции сообщил о получении им информации о том, что в стране 1-2 декабря произойдет государственный переворот. По утверждению украинского президента, в обсуждение переворота были включены
"некоторые представители РФ и Украины".