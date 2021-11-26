Восстановление костела св. Николая обещают завершить к Новому году

Национальный дом органной и камерной музыки выбрал подрядчика для выполнения противоаварийных работ в костеле святого Николая, который сильно пострадал в результате пожара 4 сентября. Об этом написал адвокат Маси Наем, сообщает UBR.

Подрядчиком назначили "Укрспецреставрацию". Компания готова выполнить работы за 19,38 млн грн в срок до 31 декабря текущего года.

Притом, что в проектно-сметной документации стоимость работ определена в размере 21,91 млн грн. Следовательно, стоимость подрядчика на 2,5 млн грн меньше. Всю сумму компании выплатят за счет благотворительных взносов.

Как отметил настоятель прихода св. Николая Виталий Подолян в эфире "Громадського радио", противоаварийные работы предусматривают только уборку всего сгоревшего, а восстановление лепнин и рисунков ляжет на прихожан.

Напомним, костел святого Николая на улице Большой Васильковской в Киеве датируется началом ХХ века. С 1980 года используется в качестве Дома органной и камерной музыки. 4 сентября в здании вспыхнул пожар, огонь уничтожил уникальный орган. За несколько дней бизнес собрал свыше 20 млн грн на восстановление костела.