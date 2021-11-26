Харьковский "Лекхим" сможет производить более 30 млн доз вакцин в год

На предприятии «Лекхим» (Харьков) можно будет производить более 30 миллионов доз вакцин в год. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

«Начал с визита в АО «Лекхим-Харьков». Обсудили с руководством предприятия запуск линии производства вакцин по 3 позициям, которые важны для государства – антиковидная вакцина, вакцина против гриппа и полиомиелита.

Постановлением Кабмина мы разрешили фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19 с государственными льготами и освобождением этого оборудования от налогообложения. Так мы сможем наладить собственное производство и вакцин, и расширить производство других, например, антибактериальных препаратов, которые необходимы пациентам. Мощности Лекхима позволяют разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 млн доз в год» , - сообщил Ляшко.

По его словам, изучается вопрос как собственного производства украинской вакцины (ведь научные институции работают над новым способом инактивации вируса), так и по технологии in bulk (разлив и фасовка готового продукта).