Ярмоленко может перейти в "Дженоа" уже зимой

Атакующий полузащитник английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, который отличился голом в Лиге Европы в ворота "Рапида" и заработал пенальти, вскоре может сменить клуб. 32-летний украинец заинтересовал руководителей итальянской "Дженоа", которую с недавних пор тренирует Андрей Шевченко, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Николо Скира на своей странице в Twitter. Приоритетом для "Дженоа" на трансферном рынке является подписание вингера, и украинский наставник команды хотел бы видеть под своим началом Ярмоленко. По сведениям инсайдера ради 32-летнего уроженца Санкт-Петербурга в команде готовы освободить место для игрока без паспорта Евросоюза.

"Дженоа" имеет интерес к Ярмоленко. Источник: Twitter

Скира отмечает, что интерес к Ярмоленко существует, однако конкретные переговоры еще не начались. В сезоне 2021/2022 Андрей появлялся на поле лишь в восьми матчах чемпионата Англии, дважды играл в Кубке лиги и четыре раза – в Лиге Европы.

Контракт с "молотобойцами" у полузащитника истекает летом 2022 года, так что вряд ли клуб будет препятствовать уходу мало значимого для него футболиста. А Шевченко и Ярмоленко после работы в сборной Украины снова могут воссоединиться на клубном уровне.