Зеленский анонсировал разговор Ермака с администрацией Путина

Президент Владимир Зеленский во время сегодняшней пресс-конференции анонсировал контакт главы администрации Андрея Ермака с администрацией президента России, сообщает Вести.

"Я ежедневно разговариваю с разными лидерами, вчера были Шарль Мишель, Ангела Меркель. И они очень хотят, чтобы мы начали общаться вместе с ними с Российской Федерацией… Они хотят контактов нашей администрации с администрацией России. Я думаю, что в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать" , - отметил Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский сегодня проводит пресс-марафон, посвященный экватору его каденции. Глава государства пригласил 30 журналистов, которых тщательно подбирали в Офисе президента.