Земной год может лишиться одной секунды через 10 лет

Земля стала крутиться медленнее, поэтому ученым не придется разбираться с длительностью года еще лет 10, сообщает Сегодня.

Теперь же исследователи выяснили, что после ускорения в течение 2020 года вращение Земли стабилизировалось, пишет Live Science.

Это значит, что пока ученым не нужно вмешиваться и корректировать время, сверяясь с атомными часами.

В среднем каждый земной день содержит 86 400 секунд. Но из-за изменения скорости вращения Земли иногда приходится вносить поправки.

Например, в последний раз это случилось в канун 2016 года: тогда год получил дополнительную секунду времени. Ученые добавляли ее в среднем каждые 18 месяцев с 1972 года.

Иногда секунды вычитаются: это называется "отрицательной дополнительной секундой". Примерно через 10 лет нам может понадобиться именно это, говорят хронометристы.

Ускорение в 2020 навело ученых на подозрение, что нам придется корректировать время раньше: самый короткий день в 2020 году пришелся на 19 июля.

Тогда планета завершила свое вращение на 1,46 миллисекунды быстрее, чем обычно.

Ученые предупреждают, что их прогнозы не окончательны, и все будет зависеть от поведения Земли.