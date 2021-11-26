Зеленский: Путин должен публично заявить, что РФ не планирует вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что президенту РФ Владимиру Путину следует публично заявить о том, что Россия не планирует полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Интерфакс-Украина.

"От россиян мы слышим "ну чего-то не хватает для встречи", а я считаю, что если они не думают об эскалации… когда я говорю, что мы точно никуда не наступаем, мы это точно знаем, мы защищаем свою страну, то россияне, президент РФ тоже должен публично сказать, что "мы не планируем"… что Россия не готовит полномасштабного вторжения в Украину", – сказал Зеленский.

Президент считает, что "это сейчас было бы важно" .