Биткоин подешевел до минимума за месяц
Динамика цен на криптовалюты в пятницу следует за динамикой стоимости других активов, находящихся под влиянием сообщений о появлении и распространении нового более опасного штамма COVID-19 в Южной Африке, сообщает Интерфакс.
Цена биткоина – наиболее крупной криптовалюты, рыночная капитализация которой превышает $1 трлн, упала более чем на 6%, до минимума за месяц – $55 тыс., показали данные CoinDesk.
К 15:30 по киевскому времени стоимость криптовалюты составляет $54,226 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.
Эфир – вторая по капитализации криптовалюта в мире, дешевеет почти на 10% и к 15:30 ее стоимость опустилась до $4,047 тыс.
Dogecoin, созданная в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, теряет в цене 8%.
Сообщения о выявлении нового штамма коронавирусной инфекции, получившего обозначение B.1.1.529, в Южной Африке и в Ботсване в пятницу вызвали негативную реакцию на глобальных рынках акций, нефти, гособлигаций и даже криптовалют.
"Биткоин не обеспечивает особого хеджирования", - отмечает аналитик брокерской компании Markets.com Нил Уилсон. При этом криптовалюты считались среди инвесторов благоприятным объектом для вложения денег, поскольку они в основном отделены от давления на основных финансовых рынках, пишет MarketWatch.