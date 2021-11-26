Биткоин подешевел до минимума за месяц

Динамика цен на криптовалюты в пятницу следует за динамикой стоимости других активов, находящихся под влиянием сообщений о появлении и распространении нового более опасного штамма COVID-19 в Южной Африке, сообщает Интерфакс.

Цена биткоина – наиболее крупной криптовалюты, рыночная капитализация которой превышает $1 трлн, упала более чем на 6%, до минимума за месяц – $55 тыс., показали данные CoinDesk.

К 15:30 по киевскому времени стоимость криптовалюты составляет $54,226 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Эфир – вторая по капитализации криптовалюта в мире, дешевеет почти на 10% и к 15:30 ее стоимость опустилась до $4,047 тыс.

Dogecoin, созданная в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, теряет в цене 8%.