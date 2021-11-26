Человек без морали - Бутусов о пресс-марафоне Зеленского

Главред Цензора Юрий Бутусов, который вступил в перепалку с Зеленским, заявил, что президент вел себя как человек без морали и совести.

Об этом он рассказал﻿ журналистам после пресс-марафона.

"Надо было подняться и дать ему по морде. Он себя вел в этом эфире как человек без морали и совести, который бросается словами только потому, что у него есть статус" , - прокомментировал разговор с Зеленским главред Цензора.

Бутусов отметил, что только уважение к государству и институту президентства не дали совершить задуманное.