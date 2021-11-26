Ермак спрятался от журналиста в детской комнате

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского сбежал от вопроса журналиста в детскую комнату и запер дверь, сообщает Деловая столица.

Журналист спросил у Ермака, где тот был 21 ноября.

"Все, что я сказал, я опубликовал на своей странице (в Facebook — ДС)" — сказал Ермак, во время "побега" в детскую комнату.

После этого глава Офиса президента сел за стол с игрушками и охрана заперла за ним дверь.

Напомним, 24 ноября "УП" опубликовало расследование, согласно которому гостей на празднование дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака 21 ноября доставляли в резиденцию главы государства Владимира Зеленского в Гуте на вертолетах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Это происходило в тот день, когда в Киеве проходил митинг с требованием отставки Ермака на Банковой.

Сам руководитель ОПУ отрицает четырехдневное празднование своего 50-летия в государственной резиденции в Карпатах.

Аналогичные тезисы озвучены и в сообщении Офиса президента на странице в Facebook.