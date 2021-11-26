Зеленский приписал себе заслугу по закупке угля у США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обеспечивать поставки угля из США удалось благодаря его договоренностям на высшем уровне в этой стране, при этом он призвал частную генерацию к объединению усилий в обеспечении прохождения отопительного сезона, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это должна быть солидарная работа. Если с той или иной страной плохо, и они официально не могут вам какой-то уголь продать, значит, приватная структура должна подключиться и помочь, и закупить. Если я договариваюсь на высшем уровне, повторяю, на высшем уровне с США, чтобы плыло сюда 11 кораблей угля, я что, говорю, нам давайте, а ДТЭК не давайте? Этого же и близко нет. Я говорю нам. Отопительный сезон в нашей стране", – сказал Зеленский во время пресс-конференции в Киеве в пятницу.

При этом, он подчеркнул, что ответственность за закупки угля, как и за прохождение ОЗП, лежит на частных компаниях в той же степени, что и на государственных.

Вместе с тем, глава государства отметил сложности с получением энергоресурсов из-за блокады поставок со стороны Российской Федерации, и в связи с этим необходимость импортировать электроэнергию, в частности, из Беларуси.