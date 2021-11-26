В Латвии оценили масштабы нелегальной миграции в Беларуси

Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о тысячах нелегальных мигрантов в Беларуси. Он считает, что даже Александр Лукашенко может не знать их точного количества.﻿ Об этом, ссылаясь на местное издание, сообщает УНИАН.

По словам дипломата, в Беларуси может быть от 7 тысяч до 20 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, но точная информация недоступна.