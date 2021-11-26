Зеленский анонсировал программу термомодернизации на 100 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу термомодернизации жилого многоэтажного фонда страны и общественных зданий на 100 млрд грн на ближайшие три года, сообщает Интерфакс-Украина.

"Реформа по термомодернизации всех многоэтажных домов для государства будет стоить 300 млрд грн. Это сложная реформа, таких средств в Украине на сегодня нет. Но для меня и будущей власти это единственный выход, и единственная, самая важная на сегодня, реформа для энергонезависимости государства. Я считаю, мы можем это сделать. На ближайшие три года эта сумма составит 100 млрд грн", – сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве.

Президент добавил, что план реализации указанной программы должен быть расписан на пять лет из-за возможного прекращения транзита газа Российской Федерацией в 2025 году.

"Вызов №1 - 2025 год, когда заканчивается контракт на транзит газа. Полагаю, это будет сложный момент, поэтому мы должны быстро внедрять реформу термомодернизации. И не так, как было раньше, – 10, 20, 30 домов. Мы продемонстрируем серьезные шаги в термомодернизации в следующем году и через год (…) это будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа", – отметил Зеленский.

По его словам, специалисты Офиса президента и Министерства экономики уже работают, они будут заниматься только реформой термомодернизации.