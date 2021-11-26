Зеленский рассказал, какими должны быть тарифы на коммуналку
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на коммунальные услуги должны быть рыночными, а также поддержал переход с использования газа на электроэнергию, сообщает Деловая столица.
"Они (коммунальные тарифы, — "ДС") должны быть рыночными. Цена на газ может быть когда-то очень рыночной, но если это не касается серьезного удара по платежкам", — сказал Зеленский во время пресс-марафона.
Глава государства отметил, что без программы модернизации отопительной системы в сфере коммунальных услуг нельзя добиться энергобезопасности. Зеленский выступил за максимальный переход на использование электроэнергии вместо газа, который можно экспортировать.
"Люди убеждены, что газ дешевле электроэнергии. Сейчас мы видим, что газ может быть дороже и в разы. Должен быть хайп, люди должны этого хотеть (перейти на электроэнергию вместо газа, — "ДС")", — уточнил президент.