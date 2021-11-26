Зеленский рассказал, какими должны быть тарифы на коммуналку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на коммунальные услуги должны быть рыночными, а также поддержал переход с использования газа на электроэнергию, сообщает Деловая столица.

"Они (коммунальные тарифы, — "ДС") должны быть рыночными. Цена на газ может быть когда-то очень рыночной, но если это не касается серьезного удара по платежкам" , — сказал Зеленский во время пресс-марафона.

Глава государства отметил, что без программы модернизации отопительной системы в сфере коммунальных услуг нельзя добиться энергобезопасности. Зеленский выступил за максимальный переход на использование электроэнергии вместо газа, который можно экспортировать.