Кабмин планирует обеспечить накопительной пенсией некоторых работников

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров внедрении социальных пакетов с накопительной пенсионной программой для некоторых категорий работников. План рассчитан на 2022-2023 годы, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Проект размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Планируется введение с 2023 года социальных пакетов с накопительной пенсионной программе для сотрудников полиции, лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС, работников сферы здравоохранения.

Кроме того, планируется введение с 2023 года региональных программ по накопительным пенсиям в органах исполнительной власти и органах местного самоуправления.