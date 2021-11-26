Зеленский подтвердил, что летал на госдачу с Ермаком

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для перелетов в период с 19 по 22 ноября, летал вместе с руководителем своего Офиса Андреем Ермаком, сообщает Украинская правда.

Во время пресс-марафона 26 ноября, отвечая на вопросы корреспондента УП относительно последнего расследования о юбилее Ермака, глава государства пожаловался, что " благодаря корреспонденту УП не имеет возможности жить личной жизнью" , поскольку тот отслеживает его передвижение. Зеленский упрекнул также, что из-за этого " дети президента вынуждены везде находиться под охраной ".

Зеленский также сетует, что благодаря корреспонденту УП мир узнает, что президентский самолет пока неисправен, поэтому глава государства не может им воспользоваться, а потому, мол, обратился в ГСЧС и получил подтверждение, что может воспользоваться ее вертолетами.

Президент заявил, что улетел в Гуту вечером пятницы "с семьей, чтобы отдохнуть ", ведь в Киеве, мол, не осталось места, где он может это сделать. Его сопровождал еще один вертолет – по протоколам безопасности.

Но и там, по словам главы государства, он занимался подготовкой форума для работников дипломатической службы, запланированного на конец декабря.

Президент подтвердил, что в воскресенье 21 декабря улетел в Киев, где принял участие в мероприятиях, посвященных Дню Свободы и Достоинства, а затем улетел обратно в государственную резиденцию в Гуте. Зеленский подтвердил, что с ним находился глава Офиса президента Андрей Ермак.

Зеленский не ответил на вопрос, праздновался ли в "Синегоре" юбилей Ермака, отметив лишь, что туда " цыган не вызывал, медведей не вызывал, но и журналиста УП тоже не вызывал ".

Также президент напомнил, что "Синегора" – защищенный объект, и журналист УП, мол, нарушил закон, запуская дрон над ним.