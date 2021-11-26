Зеленский о возможном госперевороте: о путче я не говорил

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил свое высказывание относительно возможного госпереворота, подчеркнув, что ни о каком путче речи быть не может.

"К военным это не имеет никакого отношения… Уверен, что нет, у нас серьезная армия … Я знаю, они меня уважают, они защищают наше государство и точно не занимаются никакими путчами. … Я сказал, что есть информация (о возможной подготовке к госперевороту – ред) от агентуры … Есть аудиодорожка с обсуждением этого вопроса с вовлечением человека, о котором я сказал (Ринат Ахметов – ред). Прежде всего, речь идет о финансовой поддержке. … Ни к какому путчу это не имеет никакого отношения", - сказал он на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту Украины" в пятницу в Киеве, уточняя информацию о возможном перевороте в связи с тем, что ряд иностранных СМИ распространил эту новость с использованием слова "путч", то есть при участии военных.

При этом Зеленский заверил: "Наша армия – не путчисты, они этим не занимаются. Они с народом".

Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции сообщил, что, по агентурным данным, в Украине мог готовиться государственный переворот 1 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова.