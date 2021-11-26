Зеленский назвал исключение из правила "не говорить об Украине без Украины"

Зеленский назвал исключение из правила "не говорить об Украине без Украины"

Президент Владимир Зеленский заявил, что говорить об Украине без Украины возможно только в одном случае. В частности, во время обсуждения США и России вопроса об обмене украинскими пленными, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его мнению, сначала необходимо освободить людей, которые находятся в российском плену, а потом говорить о других изменениях правосудия.

"Их не нужно соединять с выходом Украины из "Минска". Вопрос в том, что мы держимся за этот "Минск". Вы знаете, я его не подписывал и считаю, что там много ошибок. Тем не менее то, что есть. Я считаю, что мы должны в любом случае разговаривать с Россией как минимум по поводу освобождения и обмена пленных", - заявил Зеленский.

Он надеется, что вопрос обмена пленными будет обсуждаться президентами США и России.

"Я верю в президента США Джо Байдена, я бы очень хотел верить, что этот вопрос будет поднят. У меня нет таких амбиций, что об Украине без Украины нельзя говорить. Я считаю, что вопросы обмена пленников пусть поднимают и говорят. Мы отдадим всех - отдайте нам всех. Амбиций нет. Я могу присутствовать, вот этот вопрос, пожалуйста, поднимайте", - добавил президент.

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