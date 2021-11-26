Зеленский объяснил, куда делся его самолет

На прошедшем 26 ноября пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского стало известно, почему лидер страны вынужден пользоваться вертолетами министерств, а не положенными президенту бортами, сообщает Сегодня.

"Самолет президента не работает. Потому что не может наш директор Госуправления делами выделить на это деньги. Знаете почему? Потому что все медиа кричат, не дай Боже, что-то тратится на президента. Я не могу брать другой самолет. А тут все давят. Директор Госуправления делами так же боится. И никаких от этого плюсов, кроме того, что теперь все знают, что нет самолета у президента Украины и (думают – Ред.) такая авиация в Украине" , – пожаловался журналистам Зеленский.

Также президент рассказал, что за два дня до скандального дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака, поломался президентский вертолет. И снова, по версии Зеленского, это произошло из-за того, что Госуправление делами не смогло вовремя отремонтироваться вертолет.

Тогда Офис президента обратился к Госслужбе по чрезвычайным ситуациям и после выяснения, законно ли это, президент с семьей воспользовался вертолетом спасателей.