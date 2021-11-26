Страна с 90% привитых от коронавируса вводит бустерную вакцинацию

Ирландия, одна из самых привитых стран мира, вводит бустерную вакцинацию от коронавируса. Получить третью прививку смогут все желающие от 18 лет, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Почти 90% из 3,9 млн человек старше 12 лет, имеющих право на вакцинацию в Ирландии, прошли полную вакцинацию, а бустерные прививки ранее были одобрены для лиц старше 50 лет и для тех, кто имеет серьезные проблемы со здоровьем.

На сегодняшний день было проведено около 670 тысяч ревакцинаций.