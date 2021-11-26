Зеленский упрекнул Ахметова в том, что тот не защитил Донбасс

Президент Владимир Зеленский сравнил отношения с олигархом Ринатом Ахметовым с войной и упрекнул его в том, что он "не смог защитить" Донбасс, сообщает Деловая столица.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции.

"Я — президент Украины, я никому не угрожаю, я могу только защищать. Но человек, когда он защищает… как происходит на фронте? Угрожаем ли мы кому-то на фронте? Нет. Мы защищаем согласно присяге. Военные защищают. Если кто-то стреляет" "Стрелять будем. Здесь так же. Я защищаю суверенитет, я защищаю должность "президент Украины". Им всем просто очень сложно понять, кто я" , — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не приглашал Ахметова в свой офис, но, если тот захочет, может встретиться с ним и продемонстрировать записи, на которых говорится о возможном финансировании Ахметовым подготовки к государственному перевороту.

"Я не хочу быть партнерами ни в чем, мне это не нужно, мне не интересно. Я хочу просто, чтобы так оно было. Я не автократ и не диктатор. Я так понимаю свое положение и свой пост" , – подчеркнул президент.

Зеленский упрекнул Ахметова в ситуации на Донбассе.

"Ринат Леонидыч – он может говорить: я не хотел, чтобы на Донбасс пришла оккупация. И он может говорить еще миллион раз об этом. Но он не смог защитить. И я не говорю, что он должен, это его личная жизнь. Ну, так вышло" , — сказал он.

Напомним, на пресс-марафоне 26 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке государственного переворота в Украине, в котором якобы участвуют российская сторона и олигарх Ринат Ахметов.

Позже Ахметов отверг обвинения в подготовке государственного переворота.