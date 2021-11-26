Дожди и шквальный ветер: где испортится погода 27-28 ноября

На последних выходных ноября температура воздуха вначале немного поднимется, а после снова опустится. В целом же погода﻿ испортится: Украину ожидают дожди и сильный ветер.

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В субботу, 27 ноября, во всех западных, северных, восточных, а также в Винницкой и Полтавской областях ожидается температура 4-9°С днем и от -3°С на востоке до 5°С в центре и на западе ночью. В остальных же центральных, а также в Запорожской областях будет немного теплее – около 8-11°С днем и 2-5°С ночью. Теплее всего будет во всех остальных южных областях, а также в Крыму – там обещают 11-15°С днем и 4-9°С ночью.

Дожди 27 ноября прольются по всей Украине, кроме Житомирской, Хмельницкой и Одесской областей. Также страну ожидает шквальный ветер около 14-29 км/час в большинстве регионов. В Одесской области возможны шквалы до 36 км/час, в Крыму – до 40 км/час. Наименее ветрено будет на западе – 11-25 км/час.

В воскресенье, 28 ноября, во всех западных, северных, а также в Житомирской и Киевской областях ожидается температура 4-8°С днем и -1°С до 3°С ночью. В остальных же центральных, а также в большинстве восточных и в Запорожской областях будет немного теплее – около 7-11°С днем и 2-6°С ночью. Теплее всего будет, по-прежнему, в остальных южных, а также в Донецкой областях и в Крыму – там обещают 10-14°С днем и 3-8°С ночью.

Дожди 28 ноября покинут некоторые области, но все же останутся на западе (кроме Хмельницкой области), на востоке (кроме Харьковской), на юге, в Крыму, а также в Кировоградской и Днепропетровской областях. Ветер тоже немного ослабнет, и составит около 11-22 км/час в среднем по стране. При этом, в Крыму по-прежнему будут возможны шквалы до 40 км/час.

В столице Украины, Киеве﻿, 27-28 ноября ожидается температура воздуха от 1°С до 10°С в течении дня, сильный ветер 11-29 км/час и дожди.