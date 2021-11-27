Hubble запечатлел невидимые галактики

Благодаря этим снимкам ученые надеются составить уникальную картину построения целой Вселенной, сообщает Корреспондент.

Группа астрономов из Копенгагенского университету с помощью телескопа Hubble запечатлела две невидимые галактики.

"Мы смотрели на снимки очень отдаленных галактик, о существовании которых мы уже знали благодаря космическому телескопу Hubble. А потом мы заметили, что у двух из них сосед, которого мы совсем не ожидали. Поскольку обе соседние галактики окружены пылью, часть их света заблокирована, и это делает их невидимыми для Hubble" , - отметил автор исследования Паскаль Уш.

Галактики получили названия REBELS-12-2 и REBELS-29-2. Они находятся на расстоянии 29 миллиардов световых лет от Земли.