Hubble запечатлел невидимые галактики
Благодаря этим снимкам ученые надеются составить уникальную картину построения целой Вселенной, сообщает Корреспондент.
Группа астрономов из Копенгагенского университету с помощью телескопа Hubble запечатлела две невидимые галактики.
"Мы смотрели на снимки очень отдаленных галактик, о существовании которых мы уже знали благодаря космическому телескопу Hubble. А потом мы заметили, что у двух из них сосед, которого мы совсем не ожидали. Поскольку обе соседние галактики окружены пылью, часть их света заблокирована, и это делает их невидимыми для Hubble", - отметил автор исследования Паскаль Уш.
Галактики получили названия REBELS-12-2 и REBELS-29-2. Они находятся на расстоянии 29 миллиардов световых лет от Земли.
"Эти "невидимые" галактики, которые мы обнаружили в ранней Вселенной, являются одними из первых строительных блоков уже зрелых галактик, которые мы видим вокруг себя во Вселенной сегодня", - подытожил Уш.