Стали известны подробности госпереворота, о котором заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский якобы на этих выходных передаст в США доказательства о подготовке в Украине государственного переворота. Также озвучены имена некоторых фигурантов, сообщает Обозреватель.

Об этом написал журналист BuzzFeedNews Кристофер Миллер, ссылаясь на свои источники. Он утверждает, что собеседник зачитал ему стенограмму аудиозаписей, о которых на пресс-марафоне 26 ноября говорил Зеленский.

Миллер подчеркнул, что сам не смог проверить ни аудиозаписи, ни стенограмму. Однако один из его источников заверяет в их подлинности.

По данным журналиста, человеком, который курирует заговорщиков, является офицер ФСБ РФ Василий Васильевич Лаптев. Он якобы сотрудничает с украинскими перебежчиками Алексеем Васильевым, Василием Грицаком и Эдуардом Федосовым – все они находятся в оккупированном Россией Крыму.

????????NEW: The coup plot alleged by President Volodymyr Zelensky today was being planned by an FSB officer and three defectors of Ukraine's Interior Ministry who are based in Crimea, according to sources close to the Ukrainian leader who spoke with me this morning. https://t.co/lH98mY01un — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 26, 2021

В то же время представитель Госдепартамента США в Европе Карен Донфрид заявила, что они находятся на связи с украинским правительством.

"Мы работаем над получением дополнительной информации" , – приводит ее слова журналистка CNN Кайли Этвуд.