Прогноз по курсу гривны на конец 2021-го – начало 2022 гг.

В течение последних двух недель в Украине наблюдается рост курса доллара. Еще 12 ноября курс НБУ составлял 26,06 грн, а по состоянию на 27 ноября – уже 27,03 грн, сообщает UBR.

Как отметил управляющий партнер HUG`s Fund Эрик Найман, девальвация гривны связана с несколькими факторами. Речь идет о погашении долгов "Укрэнерго" перед "зеленой" энергетикой. Также влияет возврат экспортного НДС, который осуществляют в гривне.

Третьим фактором, по мнению эксперта, является "мягкое бегство" нерезидентов с рынка ОВГЗ.

"В совокупности все эти факторы привели к изменению конъюнктуры. А они в свою очередь стали результатом планомерных событий…. Также появилась новая информация об обострении ситуации на границе… К тому же в мировой экономике начинают назревать кризисные явления. И инвесторы на всякий случай фиксируют прибыль и убегают из таких мягких валют, из таких стран как Украина" , – отметил Найман.

Что касается курса ближе к концу этого года, он предполагает уровень в пределах 27-28 грн. При этом существует вероятность дальнейшей девальвации гривны в начале 2022-го.

"Скорее всего, первая волна какая-то будет, но ближе к посевной и марту будут проявляться другие тенденции" , – добавил эксперт.

Со своей стороны, аналитик инвесткомпании Concorde Capital Евгения Ахтырко связывает рост курса доллара в ноябре больше с психологическими, а не фундаментальными факторами. На рынок влияют риски усиления военной агрессии. Волнения нарастают от того, что отсутствуют конкретные комментарии по ситуации со стороны высшего руководства страны.

При этом аналитик указала, что, если эти волнения удастся снять, то к концу года гривна снова сможет укрепиться.

"Фундаментальных оснований для роста курса нет. Ожидать перемен в связи с этим причинами можно в следующем году" , – добавила Ахтырко.

По ее словам, в первом квартале 2022 года ухудшится торговый баланс. Потому что уже не будет таких условий, как в прошлом году, в том числе роста цен на основную экспортную продукцию. Кроме того, подорожали энергоносители.